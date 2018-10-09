В СК Белоруссии объянили, зачем задерживали журналистов по "делу Белта"

МИНСК, 9 окт — РИА Новости. Сотрудников ряда СМИ задержали в Белоруссии по "делу Белта", чтобы исключить уничтожение ими доказательств противоправной деятельности, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета республики.

СК республики сообщил 7 августа о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным доступом в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является государственное информагентство Белта. Были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информагентства БелаПАН. Восемь журналистов задержали и поместили в изолятор, а 9-10 августа освободили из-под стражи. Обвинения предъявлены не были.

"Согласно действующему в Белоруссии законодательству, следствием проведен комплекс неотложных следственных действий, в рамках которого задерживались подозреваемые… Следствие одномоментно работало со всеми задержанными и предприняло меры для получения доказательств, которые, при ином подходе, могли быть уничтожены", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Отмечается, что такие действия обусловлены "спецификой преступлений против информационной безопасности, а также методиками расследования подобных уголовных дел". "Активная работа следователей в период задержания подозреваемых позволила провести все необходимые процессуальные действия в короткие сроки, и в дальнейшем не применять к подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК.

В комитете также отдельно остановились на действиях сотрудников портала tut.by. По данным следствия, ресурс по платной подписке на договорной основе получал информацию таких новостных агентств, как Reuters и BBC, а с Белта такого договора у него не было.

Ранее глава СК Белоруссии Иван Носкевич сообщал, что задержания по "делу Белта" были оправданными. Само дело он назвал "банальным", отметив при этом, что не прогнозирует сурового наказания для его фигурантов.-0-