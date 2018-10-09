В СК Белоруссии объянили, зачем задерживали журналистов по "делу Белта"

МИНСК, 9 окт — РИА Новости. Сотрудников ряда СМИ задержали в Белоруссии по "делу Белта", чтобы исключить уничтожение ими доказательств противоправной деятельности, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета республики.
"Согласно действующему в Белоруссии законодательству, следствием проведен комплекс неотложных следственных действий, в рамках которого задерживались подозреваемые… Следствие одномоментно работало со всеми задержанными и предприняло меры для получения доказательств, которые, при ином подходе, могли быть уничтожены", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
В комитете также отдельно остановились на действиях сотрудников портала tut.by. По данным следствия, ресурс по платной подписке на договорной основе получал информацию таких новостных агентств, как Reuters и BBC, а с Белта такого договора у него не было.
Ранее глава СК Белоруссии Иван Носкевич сообщал, что задержания по "делу Белта" были оправданными. Само дело он назвал "банальным", отметив при этом, что не прогнозирует сурового наказания для его фигурантов.-0-