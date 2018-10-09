Россия и Китай могут сделать больше для денуклеаризации КНДР, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. США считают, что Китай и Россия могли бы сделать больше для денуклеаризации Корейского полуострова, заявила журналистам на брифинге официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

"Китай нам заявил открыто и в личных дискуссиях, что они привержены денуклеаризации (КНДР). Они признают важность этой проблемы. Мы не считаем, что они отступают (от этой позиции — ред.)", — сказала она. Представитель Госдепа добавила, что "страны, включая Китай и Россию, могут сделать больше".

Двенадцатого июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Американский президент Дональд Трамп и председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации Корейского полуострова и прекращении вражды. Однако пока различия во мнениях сохраняются в том, кто должен сделать первый шаг и на какое расстояние.