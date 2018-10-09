Трамп назвал возможного кандидата на пост постпреда при ООН

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Дины Пауэлл на пост постоянного представителя США при ООН, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на слова Трампа журналистам президентского пула.

Трамп также заявил, что уходящий постпред Никки Хейли поможет ему выбрать кандидатуру нового постпреда, которую должен утвердить сенат. Пауэлл некоторое время работала в администрации Трампа первым заместителем советника президента по национальной безопасности.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что оставит пост в конце года. Она не привела причин отставки, но Трамп пообещал Хейли место в администрации, если она решит вернуться в Белый дом.

Как и Хейли, родившаяся в семье сикхов, Пауэлл принадлежит к этническому меньшинству — она родилась в коптской христианской семье и эмигрировала в США в возрасте 4 лет. Помимо администрации Трампа, она работала также в госдепартаменте и в Белом доме во времена президента Джорджа Буша-старшего. Кроме того, Пауэлл сделала карьеру в инвестбанке Goldman Sachs.