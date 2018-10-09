ЕРЕВАН, 9 окт — РИА Новости. Бывшая правящая Республиканская партия Армении во вторник заявила, что считает неприемлемыми доводы правительства о проведении парламентских выборов в декабре, поэтому не будет выдвигать своего кандидата на пост премьера в случае отставки главы правительства Никола Пашиняна.

"Считая неприемлемыми доводы правительства по поводу проведения внеочередных парламентских выборов в декабре, Республиканская партия Армении не намеревалась и не намеревается выдвигать своего кандидата в премьеры", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой партии.

В заявлении говорится, что РПА считает целесообразным проведение выборов мае-июне 2019 года и сохраняет приверженность своей политике непрепятствования деятельности правительства.

Во вторник премьер Армении обсудил внутриполитическую ситуацию в стране с президентом республики Арменом Саркисяном и спикером парламента Арой Баблояном, которые представляют Республиканскую партию.

Ранее стало известно, что большинство депутатов Национального собрания (парламента) Армении поддержали намерение премьер-министра провести в декабре досрочные парламентские выборы. Для этого ему придется уйти в отставку, а парламент не должен назначить в течение двух недель нового главу правительства. Оппозиция, прежде всего бывшая правящая Республиканская партия, у которой сохранилось большинство в парламенте, выступала против этого и считала, что выборы должны пройти весной 2019 года, чтобы позволить политическим силам подготовиться. Для роспуска парламента и последующих выборов Пашиняну было необходимо заручиться поддержкой более 53 из 105 депутатов.

Очередной политический кризис в Армении разразился из-за намерения пришедшего к власти по итогам акций протестов Пашиняна провести досрочные парламентские выборы. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогли избрать нового премьера. Однако бывшая правящая Республиканская партия, сохранившая большинство в законодательном органе, и еще ряд партий приняли закон, который затрудняет возможность распустить парламент. Премьер 2 октября вывел своих сторонников на акцию протеста, а также уволил ряд министров — членов партий, поддержавших этот законопроект.

Пашинян поручил уволить министров, которые проголосовали за поправки. Увольнение министров, а также губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", фактически приведет к монополизации всей власти в стране Пашиняном. В свою очередь, вице-спикер армянского парламента, член бывшей правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что принятие поправок не нацелено на создание препятствий на пути досрочных парламентских выборов, оно направлено на обеспечение нормальной работы Национального собрания.