В ПАСЕ упрекнули депутата Рады за выступление в резиновых перчатках

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В ПАСЕ раскритиковали депутата Верховной рады Алексея Гончаренко за неуместный внешний вид на заседании организации, пишет Newsone.

Во время выступления депутат надел резиновые перчатки. Так Гончаренко намеревался защититься от возможного "нападения" со стороны России.

"Если вы беретесь за ручку дверей ПАСЕ, не забудьте ее дезактивировать", — заявил представитель украинской делегации.

После выступления парламентария ведущая заседания подчеркнула, что в ПАСЕ не следует "одеваться, как на театральной сцене".

"Клоунада"

Политолог Александр Ведруссов назвал поведение Гончаренко клоунадой.

"Что касается поведения самих украинских депутатов, то все уже привыкли к их выходкам, я думаю, что уже очень мало кто их воспринимает всерьез", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, западные страны продолжат снисходительно относиться к поведению украинских политиков до тех пор, пока те будут нужны им для условного противостояния с Россией.

"Прежде ПАСЕ была достаточно адекватным институтом <…>. Сейчас же общая паранойя проникла и туда, она ведь везде, все борются с "российской угрозой" — и американцы, и европейцы", — заключил он.

Репортерская работа

После заседания ПАСЕ глава украинской делегации Владимир Ариев также заявил о "российской угрозе" — по словам Ариева, он подвергся "физическому оскорблению" со стороны журналистки из России Ольги Скабеевой.

"Прошу всех представителей в Совете Европы принять меры", — заявил он.

Возмущение политика вызвала попытка репортера канала "Россия 1" обратиться к нему за комментарием.

"С каких пор репортерская работа приравнивается к нападению?" — отреагировали на инцидент представители телеканала.

В 2014 году Россию лишили ряда полномочий в ПАСЕ из-за позиции страны по Крыму. В Москве отмечали невозможность работы в подобных условиях. С тех пор российские представители прекратили участие в заседаниях, а с 2016 года Россия перестала аккредитовать членов делегации. В июне 2017 года Москва приостановила выплаты в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий членов российский делегации.