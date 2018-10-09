В ПАСЕ упрекнули депутата Рады за выступление в резиновых перчатках

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В ПАСЕ раскритиковали депутата Верховной рады Алексея Гончаренко за неуместный внешний вид на заседании организации, пишет Newsone.
"Если вы беретесь за ручку дверей ПАСЕ, не забудьте ее дезактивировать", — заявил представитель украинской делегации.
После выступления парламентария ведущая заседания подчеркнула, что в ПАСЕ не следует "одеваться, как на театральной сцене".
"Клоунада"
Политолог Александр Ведруссов назвал поведение Гончаренко клоунадой.
"Что касается поведения самих украинских депутатов, то все уже привыкли к их выходкам, я думаю, что уже очень мало кто их воспринимает всерьез", — заявил он в эфире радио Sputnik.
По мнению эксперта, западные страны продолжат снисходительно относиться к поведению украинских политиков до тех пор, пока те будут нужны им для условного противостояния с Россией.
"Прежде ПАСЕ была достаточно адекватным институтом <…>. Сейчас же общая паранойя проникла и туда, она ведь везде, все борются с "российской угрозой" — и американцы, и европейцы", — заключил он.
Репортерская работа
После заседания ПАСЕ глава украинской делегации Владимир Ариев также заявил о "российской угрозе" — по словам Ариева, он подвергся "физическому оскорблению" со стороны журналистки из России Ольги Скабеевой.
Возмущение политика вызвала попытка репортера канала "Россия 1" обратиться к нему за комментарием.
"С каких пор репортерская работа приравнивается к нападению?" — отреагировали на инцидент представители телеканала.
В 2014 году Россию лишили ряда полномочий в ПАСЕ из-за позиции страны по Крыму. В Москве отмечали невозможность работы в подобных условиях. С тех пор российские представители прекратили участие в заседаниях, а с 2016 года Россия перестала аккредитовать членов делегации. В июне 2017 года Москва приостановила выплаты в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий членов российский делегации.