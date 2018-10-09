В Британии заявили об уверенности в достижении соглашения с ЕС осенью

ЛОНДОН, 9 окт – РИА Новости, Мария Табак. Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб убежден, что, несмотря на все трудности, Великобритании и ЕС удастся этой осенью достичь соглашения по условиям Brexit.

"Я по-прежнему уверен, что мы достигнем соглашения этой осенью … Теперь очередь ЕС продемонстрировать прагматизм, который мы уже продемонстрировали", — заявил Рааб, выступая во вторник вечером в парламенте.

Он признал, что финальная стадия переговоров действительно трудная, но заверил, что Великобритания "конструктивно работает с ЕС".

Рааб также выразил уверенность в том, что октябрьский саммит ЕС должен стать "важным этапом" на пути к достижению соглашения.

Он повторил ранее звучавшие тезисы о необходимости защиты прав живущих в Великобритании европейцев и живущих в Европе британцев, а также выступил категорически против появления реальной границы с Северной Ирландией, подчеркнув, что британское правительство "не будет делать ничего, что может стать угрозой экономическому или конституционному единству" Соединенного Королевства.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Недавно переговоры с ЕС зашли в тупик после того, как европейские страны отвергли предложенный британским премьером Терезой Мэй так называемый "план Чекерс". План, согласованный британским правительством в загородной резиденции премьера Чекерс, предусматривал сохранение зоны свободной торговли после Brexit и введение взаимовыгодной таможенной модели. Фактически это означало некоторое смягчение позиции правительства по условиям выхода из ЕС.