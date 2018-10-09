В Генштабе ВСУ сообщили о снижении интенсивности взрывов под Черниговом

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Интенсивность взрывов на арсенале в Черниговской области по состоянию на 19.00 мск снизилась до одного в четыре-пять минут, сообщил во вторник пресс-центр Генштаба Украины.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти проводят эвакуацию. Пострадавших нет. Число хранящихся на складе боеприпасов не называется. По данным украинских СМИ, этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. Интенсивность взрывов составляла два-три в секунду, однако постепенно она снизилась.

"По состоянию на 19.00 (совпадает с мск) оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия во главе с начальником генерального штаба Украины Виктором Муженко продолжает работу на территории шестого арсенала. По оперативной информации, локализовали 35% пожара. Интенсивность взрывов составляет один взрыв на четыре-пять минут", — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.