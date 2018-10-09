Слуцкий прокомментировал перенос обсуждения резолюции в ПАСЕ

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Перенос обсуждения резолюции в ПАСЕ может поставить крест на участии российской делегации в январской сессии ассамблеи в 2019 году, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Ход дискуссии по докладу о полномочиях национальных делегаций показал, насколько сильны все ещё в Страсбурге деструктивные настроения. ПАСЕ вновь проявила свою слабость и сдала позиции перед натиском антироссийской истерии. В таких условиях перенос обсуждения резолюции на январь, по сути, ставит крест на возможности подачи заявки делегации РФ на участие в сессии ассамблеи 2019 года. С большой вероятностью, мы туда в следующем году не вернёмся", — сказал Слуцкий журналистам во вторник.