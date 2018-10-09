Посол Венесуэлы был вызван в МИД Испании из-за смерти оппозиционера

МАДРИД, 9 окт – РИА Новости. МИД Испании вызвал посла Венесуэлы Марио Исеа в связи со смертью при невыясненных обстоятельствах оппозиционера Фернандо Альбана, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Оппозиционный советник муниципалитета Либертадор в Венесуэле Фернандо Альбан погиб после задержания его сотрудниками Боливарианской службы разведки (SEBIN). По официальной версии венесуэльских властей, он покончил с собой.

Испанское правительство выразило озабоченность в связи с гибелью советника и потребовало от венесуэльских властей провести "независимое расследование, которое быстро и правдиво установит обстоятельства смерти".

Кроме того, МИД в очередной раз призвал власти Венесуэлы "принять необходимые меры для возвращения демократических институтов, полного уважения прав человека и законности", освободить всех политических заключенных.

Венесуэльский посол заявил, что не обладает никакой информацией кроме той, которая до сих пор была официально распространена, сообщил, что венесуэльская прокуратура начала расследование, и пообещал дать дополнительную информацию, как только это станет возможным, говорится в сообщении МИД Испании.

Как сообщил телеканал NTN24, Альбан был задержан после своего возвращения из Нью-Йорка. Его подозревали в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро в августе этого года, терроризме и измене родине.