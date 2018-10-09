В Каталонии среди сторонников независимости произошел раскол

МАДРИД, 9 окт – РИА Новости. Парламент Каталонии не смог принять ряд предложений, в том числе касающееся самоопределения автономного сообщества, из-за произошедшего раскола между фракциями, выступающими за независимость.

До сих пор партии "Вместе за Каталонию" (34 мандата) и "Левые республиканцы Каталонии" (32 мандата) вместе с леворадикальной "Кандидатурой народного единства" (четыре мандата) имели абсолютное большинство в региональном парламенте – 70 из 135. Однако единство между сторонниками независимости было нарушено из-за противоречий между партиями по поводу передачи голосов тех шести депутатов, которые не могут присутствовать на заседаниях, поскольку или находятся в тюрьмах, или за границей. Соответствующее решение ранее принял Верховный суд Испании. "Левые республиканцы" настаивали, что депутаты должны передать на постоянной основе право голосовать другим представителям. "Вместе за Каталонию", чьим лидером является Карлес Пучдемон, утверждают, что возможна лишь временная передача права голосовать. В результате четыре голоса "Вместе за Каталонию" при голосовании во вторник не учитывались.

В итоге впервые за несколько лет существования в каталонском парламенте (предыдущего и нынешнего созывов) абсолютного большинства у сторонников независимости произошел раскол.

Предложение "Кандидатуры народного единства" о "подтверждении неотъемлемого права Каталонии на самоопределение" не получило необходимого абсолютного большинства. За проголосовали 65 депутатов, против выступили также 65. Голосование было проведено три раза с одним и тем же результатом, после чего резолюция была отклонена.

Не прошли и предложения "Кандидатуры народного единства" о "солидарности парламента" с депутатами, "которые подвергаются полицейскому и судебному преследованию", об осуждении действий государства во время "референдума 1 октября 2017 года, включая полицейское насилие", о признании "реальности совокупности территорий, которые составляют Каталонские земли (Каталония, Валенсия, Балеарские острова, Северная Каталония и Франжа-да-Пунен)".

Не прошло и предложение об "осуждении действий короля Фелипе VI, в первую очередь его позиции против каталонских институтов". Имеется в виду его обращение к народу 3 октября 2017 года, когда глава государства однозначно осудил проведение незаконного референдума о независимости.

При этом парламент принял предложение, призывающее женералитет к диалогу с испанским правительством, в том числе – "вести переговоры о согласованном референдуме, результаты которого будут обязательны к исполнению, признанном международным сообществом".

Кризис в Каталонии обострился на прошлой неделе. Первого октября, когда каталонские националисты отмечали первую годовщину незаконного референдума о независимости, в автономном сообществе произошли беспорядки. На следующий день глава женералитета Ким Торра заявил, что каталонские националисты перестанут оказывать поддержку социалистическому правительству в конгрессе депутатов, если премьер Педро Санчес не представит предложение об "осуществлении права на самоопределение" Каталонии до ноября. В ответ испанское правительство заявило, что ему не надо раздумывать до ноября, чтобы дать ответ: оно не приемлет ультиматумов, отказывается говорить о независимости, но готово обсуждать вопрос самоуправления автономного сообщества.

В четверг обострились противоречия внутри самого каталонского руководства — из-за разногласий между двумя сепаратистскими партиями "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" по поводу передачи депутатских полномочий шестью политиками, которые находятся под следствием Верховного суда, другим представителям.