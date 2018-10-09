Эксперт прокомментировал отказ ПАСЕ от обсуждения полномочий делегаций

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Отказ ПАСЕ от обсуждения на сессии доклада по полномочиям делегаций говорит о полном параличе организации, заявил РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

Во вторник в ПАСЕ автор доклада бельгийский депутат Петра де Суттер выступила с предложением вернуть документ в профильный комитет, заметив, что доклад расколол ассамблею. В результате было принято решение об организации голосования по этому предложению, в результате которого предложение было поддержано 99 депутатами, против высказались 79, воздержались 16. Всего в зале было 194 депутата. "Предложение принято", — подытожила глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье. Отвечая на уточняющий вопрос депутата о том, когда будет рассмотрен доклад, она не исключила, что он будет рассматриваться на пленарной сессии. Ближайшая пленарная сессия состоится в январе 2019 года.

В ходе обсуждения в ПАСЕ депутаты настаивали на том, что центральной темой этого доклада является возвращение РФ, несмотря на то, что докладчица отвергла такую точку зрения.

Комментируя случившееся Берестнев назвал это "параличом ПАСЕ".

"Она продемонстрировала неспособность к реформированию своей отжившей структуры и методов работы", — добавил он.

"Даже всегда осторожный генсекретариат организации дистанцируется от истерик ряда делегатов из некоторых "самых демократических стран". Все уже понимают, что надо многое менять, но так сложилось исторически, что национальные парламент ряда ключевых государств направляли в ПАСЕ далеко не самых влиятельных депутатов, не "политикмейкеров", и в этой ситуации крикливые политики из "новых демократий" задают тон", — отметил Берестнев.

"Сейчас наступило равновесие, поэтому будем надеяться, что прагматичные и здоровые силы спасут в январе эту структуру от окончательного развала и политического забвения", — сказал он. Вместе с тем эксперт добавил, что "кризис будет углубляться, ПАСЕ может постигнуть судьба Конгресса местных и региональных властей, выброшенного на обочину политического процесса в Европе, а то и куда подальше".