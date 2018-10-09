Косачев прокомментировал отставку Хейли

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Отставка постпреда США в ООН Никки Хейли ослабляет позиции американского президента Дональда Трампа по отношению к оппонентам, теперь важно, какие акценты появятся у преемника Хейли на этом посту, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил отставку Никки Хейли с должности постпреда США при ООН, сообщил, что отставка Хейли готовилась заранее, и анонсировал ее возможное будущее возвращение в администрацию.

"Уход Хейли в столь важный для самого Трампа момент, когда он продолжает находиться под жестким прессингом Конгресса и СМИ, – это, несомненно, ослабление его позиций", — отметил сенатор.

По его словам, должность постпреда США в ООН далеко не последняя во внешнеполитической иерархии США, а потому "сейчас будет важно, какие акценты появятся у преемника Хейли на этом посту". "Тут, как говорится, возможны варианты, ибо Белый дом все чаще уступает своим оппонентам, в частности, перехватывая их антироссийскую риторику. С интересом будем ждать новостей из Нью-Йорка", — сказал Косачев.

Политик полагает, что отставка Никки Хейли, которую, как сообщают СМИ, уже принял Трамп, судя по всему – не спонтанное решение, а то, о чем договорились задолго до этого события. "Глава Белого дома, в частности, сказал, что о желании взять отпуск Хейли сообщила ему еще полгода назад", — отметил Косачев.

О серьезных разногласиях между двумя политиками слышно не было, и вряд ли это может быть объяснением. "Напротив, Хейли довольно эмоционально заступилась за президента, рассмешившего 73-ю сессию Генассамблеи ООН рассказом об успехах своей администрации", — напомнил парламентарий.

По ее же словам, она не во всем соглашалась с Трампом, но всегда могла обсудить с президентом спорные моменты. А в ходе предвыборной кампании в США Хейли признавалась, что не является поклонницей Трампа, и во время республиканских праймериз сперва поддерживала Марко Рубио, а затем Теда Круза, пояснил Косачев.

"В свою очередь Дональд Трамп высоко оценил ее "невероятную работу", и, более того, высказал надежду, что Никки Хейли еще вернется к работе в его администрации, причем даже в роли, которую она "сможет выбрать" — это весомый карт-бланш для любого политика", — заключил глава комитета Совфеда.