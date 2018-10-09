Глава "Нафтогаза" предупредил об угрозе дефолта на Украине

КИЕВ, 9 окт – РИА Новости. Украине грозит дефолт без кредита Международного валютного фонда, считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что отрицает возможность дефолта страны в 2019 году, несмотря на пиковые выплаты по государственному долгу, которые приходятся на будущий год.

"Мое понимание экономической ситуации говорит о том, что без кредита МВФ Украину может ждать дефолт", — заявил Коболев в интервью интернет-изданию "Левый берег", фрагмент которого опубликован во вторник.

Он также сказал, что включен в состав переговорной группы с МВФ.

В начале сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выполнение требований МВФ о повышении цен на газ для населения — это шаг, на который правительство вынуждено идти для того, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам, а невыполнение такого шага грозит финансовой катастрофой и дефолтом.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.