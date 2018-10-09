ПАСЕ находится в кризисной ситуации, заявил Толстой

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Россия не будет участвовать в организации, которая подвергает дискриминации национальные делегации, заявил вице-спикер ГД Петр Толстой, комментируя решение ПАСЕ не обсуждать доклад по полномочиям делегаций в осеннюю сессию.

"ПАСЕ находится в кризисной ситуации в связи с ранее ею принятыми уже действиями в отношении национальных делегаций. Неспособность принять постановление связана с умышленным затягиванием дебатов со стороны украинцев, британцев и прибалтов. И, конечно, депутаты, представляющие другие парламенты, просто не нашли в себе силы и терпение выслушивать бесконечно повторяющиеся русофобские тирады", — заявил Толстой РИА Новости, отметив, что такое решение вызывает "сожаление".

"Ничего, кроме сожаления, у нас вызывать это не может. Россия не будет участвовать в организации, которая подвергает дискриминации национальные делегации, мы за равенство в международных отношениях", — добавил он.