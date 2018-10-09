Эксперт прокомментировал отставку Хейли с поста постпреда США при ООН

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Более опытный дипломат на посту постпреда США при ООН может изменить ситуацию в отношениях с Россией к лучшему, сказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв, комментируя уход Никки Хейли.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил отставку Никки Хейли с должности постпреда США при ООН, сообщил, что отставка Хейли готовилась заранее, и анонсировал ее возможное будущее возвращение в администрацию.

По словам Рогулёва, Хейли – это провинциальный политик, не имеющий должного опыта в дипломатии и не имеющий политического веса.

"Никки Хейли – типичный провинциальный политик, для неё это назначение было большим подъемом в её карьере по сравнению с губернаторским постом. Но это человек, не имевший к внешней политике никогда никакого отношения, в общем и целом, неопытный с точки зрения мировой дипломатии. У неё нет веса внутри американской политики", — сказал эксперт в разговоре с РИА Новости.

Результаты работы Хейли по вопросу взаимодействия с Россией эксперт оценил как негативные.

"Итогом стало полное отсутствие взаимодействия (с Россией. – Прим. ред.). Здесь абсолютное отсутствие каких-либо контактов и взаимодействия. А это для такой структуры, как ООН, где работа идёт на регулярной и ежедневной основе, это очень много значит. Либо ты можешь контактировать и работать с партнерами, либо вообще ничего не выходит. Вот Никки Хейли проявляла в этом смысле индифферентность, холодность, высокомерие, в "лучших традициях" американской дипломатии. Плюс местничество, провинциализм тоже сквозил в её выступлениях", — отметил эксперт.

Эксперт не исключил, что сейчас Трампу будет легче подобрать нового человека на освободившийся пост, чем в первые дни после своего избрания, но пока сложно сказать, кого он будет предлагать. Однако, отметил Рогулёв, нельзя исключать возможных перемен с приходом другого дипломата.

"В дипломатии роль личности очень сильно сократилась, потому что дипломаты являются фактически проводниками политики, которая создается на других уровнях. Всё будет зависеть от степени самостоятельности нового человека, его веса и значимости. Если будет человек более опытный, который действительно захочет добиваться каких-то целей не путем "мегафонной дипломатии", а путем переговоров, налаживания контактов, то не исключаю, что что-то может измениться в лучшую сторону. Хотя нынешняя обстановка в США к этому явно не располагает", — полагает политолог.