Трамп заявил о готовности США к приходу урагана "Майкл"

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти готовы к приходу урагана "Майкл", который может затронуть побережье Флориды.

"Мы очень хорошо готовы к идущему урагану", — сказал Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, он переговорил на эту тему с губернатором Флориды Риком Скоттом "и со всеми, с кем нужно". Президент заверил, что Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) готово оказать необходимую помощь.

Ураган "Майкл", возникший в Мексиканском заливе, усилился до 2 категории и продвигается к побережью Флориды.