США готовы помочь Болгарии в расследовании убийства журналистки

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. США готовы помочь властям Болгарии в расследовании резонансного убийства журналистки Виктории Мариновой, сообщило американское посольство в Софии.
"Мы шокированы ужасающим убийством журналистки Виктории Мариновой в городе Русе. США, если необходимо, может помочь властям Болгарии привлечь виновных к правосудию", — сообщила американская дипмиссия в Twitter.
Ранее болгарские правоохранители заявили, что пока не определили основного подозреваемого в совершении убийства. Полиция проверяет несколько человек, в том числе выходца из Украины с румынским паспортом.