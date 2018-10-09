США готовы помочь Болгарии в расследовании убийства журналистки

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. США готовы помочь властям Болгарии в расследовании резонансного убийства журналистки Виктории Мариновой, сообщило американское посольство в Софии.

Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что убийство, возможно, связано с расследовательской работой журналистки. Последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.

"Мы шокированы ужасающим убийством журналистки Виктории Мариновой в городе Русе. США, если необходимо, может помочь властям Болгарии привлечь виновных к правосудию", — сообщила американская дипмиссия в Twitter.

Ранее болгарские правоохранители заявили, что пока не определили основного подозреваемого в совершении убийства. Полиция проверяет несколько человек, в том числе выходца из Украины с румынским паспортом.