В Париже задержали четырех человек в ходе акции протеста

ПАРИЖ, 9 окт – РИА Новости. Четыре человека задержаны в ходе акции протеста в Париже, сообщает телеканал BFMTV.
В ходе акции протеста произошли столкновения между хулиганами, одетыми в черное, и сотрудниками полиции, которые применили слезоточивый газ для разгона хулиганов.
Как передаёт корреспондент РИА Новости с места событий, в ходе столкновений с полицией несколько человек получили различные травмы. По меньшей мере двоих человек, один из которых получил ранение головы, забрала машина медиков.
Как отмечает телеканал, по данным французского профсоюза CGT в акции приняли участие 50 тысяч человек. Префектура полиции приводят более скромные цифры парижской манифестации — 11,5 тысячи участников.
Крупные акции протеста, кроме Парижа, прошли и в других городах Франции.