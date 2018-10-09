В Париже задержали четырех человек в ходе акции протеста

Пострадавший в ходе демонстрации против социальной политики Макрона в Париже. 9 октября 2018

Пострадавший в ходе демонстрации против социальной политики Макрона в Париже. 9 октября 2018

ПАРИЖ, 9 окт – РИА Новости. Четыре человека задержаны в ходе акции протеста в Париже, сообщает телеканал BFMTV.

Около 14.00 (15.00 мск) началось шествие от бульвара Монпарнас в Париже. На улицу по призывы крупнейших профсоюзов вышли студенты, пенсионеры, железнодорожники, медики, соцработники, почтальоны, педагоги и представители иных профессий. Они недовольны проводимой в стране социальной политикой.

В ходе акции протеста произошли столкновения между хулиганами, одетыми в черное, и сотрудниками полиции, которые применили слезоточивый газ для разгона хулиганов.

Как передаёт корреспондент РИА Новости с места событий, в ходе столкновений с полицией несколько человек получили различные травмы. По меньшей мере двоих человек, один из которых получил ранение головы, забрала машина медиков.

В настоящий момент колонны участников акции постепенно доходят до конечной точки маршрута — площади Италии. Люди расходятся по кафе и спускаются в метро, однако многочисленные сотрудники полицейского спецназа по-прежнему находятся на площади.

Как отмечает телеканал, по данным французского профсоюза CGT в акции приняли участие 50 тысяч человек. Префектура полиции приводят более скромные цифры парижской манифестации — 11,5 тысячи участников.

Крупные акции протеста, кроме Парижа, прошли и в других городах Франции.