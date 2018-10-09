На Украине допустили, что взрыв на арсенале под Черниговом был терактом

КИЕВ, 9 окт – РИА Новости. Украинские правоохранители допускают, что взрыв на складах боеприпасов в Черниговской области мог произойти в результате теракта, сообщила во вторник пресс-служба главной военной прокуратуры.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти проводят эвакуацию. Пострадавших нет. Число хранящихся на складе боеприпасов не называется. По данным украинских СМИ, этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. Военная прокуратура Украины возбудила дело по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия". В Службе безопасности ранее заявляли, что отрабатывают в том числе версию о возможной диверсии.

"Версию теракта следствие также не исключает. В частности, она также прорабатывается специалистами оперативных подразделений правоохранительных органов и министерства обороны Украины", — говорится в сообщении главной военной прокуратуры.

По данным ведомства, правоохранители допрашивают караульных, которые непосредственно охраняли объект, а также свидетелей ЧП.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.