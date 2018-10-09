Хейли предупредила Трампа об отставке за полгода

Посол США в ООН Никки Хейли выступает на заседании Совета Безопасности по ситуации в Северной Корее. 29 ноября 2017

Посол США в ООН Никки Хейли выступает на заседании Совета Безопасности по ситуации в Северной Корее. 29 ноября 2017

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил отставку Никки Хейли с должности постпреда США при ООН, сообщил, что отставка Хейли готовилась заранее и анонсировал ее возможное будущее возвращение в администрацию.

"Она сказала мне шесть месяцев назад, что, может быть, в конце года захочет отдохнуть", — сказал Трамп, которого цитирует CNN. По его словам, Хейли уйдет с поста в конце года.

По словам американского президента, он надеется, что Хейли вернется в администрацию на другую должность. "Можете сами выбрать (должность)", — пообещал Трамп.

Постпред США при ООН — должность министерского ранга, в этом качестве Хейли входит в кабинет, который возглавляет Трамп.