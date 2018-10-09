Украинские пожарные скоро смогут начать тушение пожара на арсенале

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Пожарные расчёты вооруженных сил Украины и Госслужбы по ЧС в ближайшее время смогут приступить к тушению очагов пожара, сообщил во вторник пресс-центр Генштаба Украины.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти проводят эвакуацию. Пострадавших нет. Число хранящихся на складе боеприпасов не называется. По данным украинских СМИ, этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"По состоянию на 17.00 (совпадает с мск) ситуация с безопасностью на 6-м арсенале позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению силами пожарных расчетов вооруженных сил Украины и Госслужбы по ЧС очагов пожара по периметру технической территории", — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

По данным пресс-центра, на территорию склада прибыли еще два пожарных танка, ведется воздушная разведка.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.