ЕСПЧ отклонил жалобу Литвы по делу о секретной тюрьме ЦРУ

ВИЛЬНЮС, 9 окт — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник отклонил жалобу правительства Литвы на вердикт ЕСПЧ по делу заключенного Абу Зубайды, который заявил о том, что Литва предоставила ЦРУ свою территорию для размещения секретной тюрьмы, сообщил РИА Новости представитель Минюста балтийской республики Аудрис Кутрявичюс.

В конце мая ЕСПЧ по делу Зубайд постановил, что балтийская республика нарушила положения конвенции по правам и основным свободам человека. Суд постановил также, что Литва должна выплатить Зубайде 130 тысяч евро. В начале сентября литовское правительство направило в ЕСПЧ жалобу в связи с вердиктом суда по данному делу.

"Коллегия судей отклонила просьбу Литвы передать дело на пересмотр Большой коллегии Страсбургского суда", — сообщил Кутрявичюс РИА Новости. Он добавил, что данных о мотивах отклонения жалобы пока нет.

В августе 2009 года американский телеканал ABC сообщил, что литовские чиновники в 2004–2006 годах предоставили ЦРУ здание недалеко от Вильнюса для содержания до восьми пленных членов "Аль-Каиды"*. Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне провел расследование и пришел к выводу, что в Литве были созданы условия для существования секретной тюрьмы ЦРУ, а в 2005 и 2006 годах в стране приземлялись самолеты ЦРУ, которые не досматривались таможней.

Однако вопрос о том, ввозились ли в страну заключенные, так и остался открытым, в частности из-за отказа США предоставить какую-либо информацию по этому поводу. В июне 2016 года Литва выступила в ЕСПЧ с заявлением о том, что секретной тюрьмы ЦРУ, в которой содержались лица, подозреваемые в терроризме после терактов в США в сентябре 2001 года, на территории балтийской республики нет. Официальные лица Литвы утверждали, что под Вильнюсом была создана не тюрьма, а Центр поддержки разведки.

*Террористическая организация, запрещенная в России