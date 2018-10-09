Россия предложила обсудить в ОБСЕ "контртеррористические самоограничения"

МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Россия предлагает обсудить на международной арене, в том числе в рамках ОБСЕ, инициативу разработки и применения "добровольных контртеррористических самоограничений в СМИ и для официальных лиц", заявил во вторник замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"РФ предлагает приступить к предметному обсуждению, в том числе в ОБСЕ, выдвигаемой нашей страной концепции добровольных контртеррористических самоограничений в СМИ и для официальных лиц", — заявил Сыромолотов в Минске во время международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху.

Как отметил замглавы МИД, российская сторона планирует представить соответствующее предложение к предстоящей встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

По словам Сыромолотова, СМИ, другим источникам информации, политикам и лидерам мнений "важно выработать специальный кодекс поведения, который бы предполагал воздержание от провоцирования и нагнетания негативного информационного контекста, способного вызвать ведущую к терроризму радикализацию" общественных настроений.

По сообщению пресс-службы российского МИД, в пятницу состоялось очередное VI заседание Группы экспертов по международному антиэкстремистскому сотрудничеству при внешнеполитическом ведомстве, на котором обсуждались "практические возможности и приемлемые площадки" для продвижения в российских условиях и на международной арене инициативы разработки и применения "добровольных контртеррористических самоограничений в СМИ и для официальных лиц".

По данным МИД, инициатива ставит целью согласование, в том числе в представительном международном формате, стандартов и рекомендаций, подразумевающих воздержание от невольного и тем более сознательного создания, нагнетания "медийного" контекста, способного поддержать или спровоцировать ведущую к терроризму радикализацию общественных и политических настроений, а также привести к террористическим преступлениям.