В ООН призвали к независимому расследованию пропажи саудовского журналиста

ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты ООН призывают Турцию и Саудовскую Аравию провести независимое расследование исчезновения в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, говорится в заявлении, распространенном во вторник от имени спецдокладчиков ООН по насильственным исчезновениям, свободе слова и массовым казням.

Документ подписали председатель рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям Бернард Духаймe, спецдокладчик по свободе выражения мнения Девид Кэй и спецдокладчик по массовым казням Аньес Калламар.

"Мы глубоко озабочены исчезновением Хашкаджи и обвинениями в убийстве по заказу государства. Необходимо незамедлительно провести независимое международное расследование этого события. Виновные – преступники и те, кто задумал это — должны быть определены и отданы под суд. Мы призываем власти Саудовской Аравии и Турции полностью сотрудничать в расследовании дела", — говорится в заявлении.

Эксперты также выразили озабоченность, что вероятное преступление напрямую связано с критикой политики Саудовской Аравии со стороны пропавшего журналиста.

Ранее во вторник пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила на брифинге, что пропажа в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи представляет собой "огромный общественный интерес", а Турция и Саудовская Аравия должны совместно провести расследование обстоятельств его исчезновения.

Представитель МИД Турции Хами Аксой заявлял, что Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на следственные действия в ее генконсульстве в Стамбуле в связи с исчезновением Хашкаджи.

В минувшую среду турецко-арабская ассоциация средств массовой информации сообщила, что Джамаль Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и проживает в США, пропал в Турции после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как сообщало агентство Аnadolu со ссылкой на невесту саудовского журналиста, имя которой не разглашается, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По сообщению Саудовского агентства печати со ссылкой на генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. В то же время пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил об имеющейся у турецких властей информации, что журналист находится в здании генконсульства.