Спикер парламента Словакии выступил против антироссийских санкций

АНТАЛЬЯ, 9 окт — РИА Новости. Председатель Национального совета Словакии Андрей Данко заявил, что выступает за развитие диалога с Россией и против санкционного давления Евросоюза.

"Я не являюсь сторонником таких строгих мер, как санкции. Нужен диалог. Я скажу даже, может быть, несколько преувеличенно: санкции являются первым шагом к конфликту, к локальным войнам. Необходимо использовать инструменты дипломатии для восстановления взаимоотношений", — заявил Данко во вторник журналистам по итогам переговоров со спикером Госдумы Вячеславом Володиным на полях третьего совещания спикеров парламентов Евразии.

По словам Данко, "и Россия, и Словакия, и Евросоюз, и Азия могут и должны сотрудничать".

"Как славянский народ, мы должны сделать все для того, чтобы содействовать снятию напряженности между Россией и Евросоюзом", — добавил Данко.

Спикер словацкого парламента заверил, что будет поддерживать линию "на развитие дружбы и сотрудничества с Россией". "Там, где будет возможно помочь Российской Федерации, я всегда буду поддерживать такой подход", — сказал он.