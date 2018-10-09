В ООН призвали расследовать смерть обвиняемого в покушении на Мадуро

ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает расследовать обстоятельства смерти венесуэльского оппозиционера Фернандо Албана, который обвинялся в покушении на президента страны с использованием беспилотников 4 августа, заявила на брифинге пресс-секретарь УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.

"Мы озабочены новостями о его смерти. Мы также озабочены тем, что он не предстал пред судьей в течение 48 часов (после ареста – ред.), чего требует законодательство Венесуэлы. Мы действительно призываем к прозрачному расследованию для прояснения обстоятельств его смерти. Мы знаем, что существуют противоречивые сообщения о том, что случилось", — сказала она.

Албан был заключен под стражу по обвинению в участии в неудавшемся покушении на президента страны Николаса Мадуро. Ранее генпрокурор Венесуэлы в эфире местного телеканала сообщил, что Албан сам в понедельник выбросился с 10 этажа штаб-квартиры службы безопасности страны, где он находился в предварительном заключении.

Покушение на президента Венесуэлы с использованием беспилотников произошло во время его выступления в Каракасе 4 августа. Летательные аппараты были выведены из строя, при этом семь сотрудников силовых структур получили ранения. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы.

Лидер Боливарианской Республики обвинил в причастности к случившемуся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. Мадуро также предположил, что некоторые из тех, кто планировал его убить, проживают в США.