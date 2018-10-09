На Украине рассказали об интенсивности взрывов на арсенале под Черниговом

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Интенсивность взрывов на арсенале в Черниговской области значительно снизилась по состоянию на 16.00 мск, фиксируются взрывы боеприпасов небольших калибров и боеприпасов к стрелковому оружию, сообщается на сайте Минобороны Украины.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти проводят эвакуацию. Пострадавших нет. Число хранящихся на складе боеприпасов не называется. По данным украинских СМИ, этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"По состоянию на 16.00 9 октября интенсивность взрывов значительно снизилась. Сейчас фиксируются взрывы боеприпасов небольших калибров и боеприпасов к стрелковому оружию", — говорится в сообщении ведомства.

По данным начальника управления коммуникаций и печати министерства обороны Украины полковника Алексея Чернобая, "значительное уменьшение задымленности территории позволило оперативному штабу по ликвидации последствий задействовать аэроразведку над местом чрезвычайного происшествия, осуществляется мониторинг очагов возгорания".

По данным Минобороны, на месте происшествия работает три инженерные машины разграждения и три пожарных танка ГПМ-54. Благодаря работе специальной техники удалось значительно уменьшить территорию возгорания.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.