На Украине не исключили прекращения работы в ПАСЕ

КИЕВ, 9 окт – РИА Новости. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы допускает ограничение своего участия в работе ПАСЕ в случае, если Киев не устроит решение по докладу о полномочиях национальных делегаций, заявил во вторник председатель постоянной делегации Верховной рады в ассамблее Владимир Арьев.

Во вторник в ассамблее рассматривается проект доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер по усовершенствованию процесса принятия решений по полномочиям делегаций и голосования в ассамблее.

"Мы будем анализировать, в каком виде она (резолюция – ред.) будет проголосована, поддерживаются ли поправки, которые сегодня были поддержаны комитетом. Далее от того, в каком уже конкретном виде она окажется, мы и будем принимать решение. Я не буду сейчас забегать вперед, но в самом худшем варианте мы будем серьезно думать о том, что, наверное, нужно будет ограничить определенным образом нашу работу в ассамблее", — заявил Арьев в эфире украинского телеканала "Прямой".

В 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Затем Арьев по итогам встреч в Берлине сообщил, что немецкая сторона выступает за возвращение РФ в состав ПАСЕ.

Газета Financial Times ранее сообщала, генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что выход России из Совета Европы стал бы негативным шагом. В частности, он считает, что выход РФ из ПАСЕ стал бы "большим шагом назад для Европы". Арьев ранее заявлял, что украинской делегации будет нечего делать в ПАСЕ в случае возвращения в ее состав России.