На Украине не исключили прекращения работы в ПАСЕ

КИЕВ, 9 окт – РИА Новости. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы допускает ограничение своего участия в работе ПАСЕ в случае, если Киев не устроит решение по докладу о полномочиях национальных делегаций, заявил во вторник председатель постоянной делегации Верховной рады в ассамблее Владимир Арьев.
"Мы будем анализировать, в каком виде она (резолюция – ред.) будет проголосована, поддерживаются ли поправки, которые сегодня были поддержаны комитетом. Далее от того, в каком уже конкретном виде она окажется, мы и будем принимать решение. Я не буду сейчас забегать вперед, но в самом худшем варианте мы будем серьезно думать о том, что, наверное, нужно будет ограничить определенным образом нашу работу в ассамблее", — заявил Арьев в эфире украинского телеканала "Прямой".
Газета Financial Times ранее сообщала, генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что выход России из Совета Европы стал бы негативным шагом. В частности, он считает, что выход РФ из ПАСЕ стал бы "большим шагом назад для Европы". Арьев ранее заявлял, что украинской делегации будет нечего делать в ПАСЕ в случае возвращения в ее состав России.