Меркель обсудила по телефону с Аббасом итоги своего визита в Израиль

ГАЗА/БЕРЛИН, 9 окт – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с лидером Палестины Махмудом Аббасом обсудила итоги своего визита в Израиль и ситуацию в секторе Газа, сообщили во вторник в кабмине ФРГ.

"Канцлер рассказала президенту о своем визите в Израиль. Оба обменялись мнениями о ситуации в регионе, в частности, о ситуации в Газе и о состоянии внутрипалестинских усилий по примирению. Канцлер подчеркнула, что Германия по-прежнему привержена цели достижения решения в процессе переговоров на основании двух государств", — говорится в сообщении кабмина.

Как сообщает в свою очередь палестинское агентство ВАФА, Аббас подчеркнул приверженность палестинской стороны политическому урегулированию.

"Президент Аббас поставил Меркель в известность о последних события в отношениях с Израилем и Соединенными Штатами, подчеркнув свою приверженность политическим действиям и не отказу от переговоров, но они должны основываться на решении двух государств в границах 1967 года, легитимных международных резолюциях и через международный многосторонний механизм, такой как "5 + 1", — сообщило ВАФА.