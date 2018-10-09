Меркель обсудила по телефону с Аббасом итоги своего визита в Израиль

ГАЗА/БЕРЛИН, 9 окт – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с лидером Палестины Махмудом Аббасом обсудила итоги своего визита в Израиль и ситуацию в секторе Газа, сообщили во вторник в кабмине ФРГ.
Как сообщает в свою очередь палестинское агентство ВАФА, Аббас подчеркнул приверженность палестинской стороны политическому урегулированию.
"Президент Аббас поставил Меркель в известность о последних события в отношениях с Израилем и Соединенными Штатами, подчеркнув свою приверженность политическим действиям и не отказу от переговоров, но они должны основываться на решении двух государств в границах 1967 года, легитимных международных резолюциях и через международный многосторонний механизм, такой как "5 + 1", — сообщило ВАФА.