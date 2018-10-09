ПАРИЖ, 9 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция применила слезоточивый газ для разгона хулиганов в ходе манифестации в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.

Пешая процессия мирных манифестантов двигалась по бульвару Распай, когда в самом начале колонны за считанные минуты возникли хулиганы в чёрной одежде, капюшонах и респираторах. Несколько человек с улюлюканьем рванулись вперёд, после чего в воздухе над бульваром повис едкий газ.

От него находившиеся на улице люди — как участники акции, так и случайные прохожие, начали сильно чихать и кашлять, из глаз полились слезы.

Отдышавшись, хулиганы продолжили движение, громя по пути остановки.

Впереди по ходу движения колонны хулиганов ожидал полицейский спецназ в полном обмундировании, который затем и окружил нарушителей спокойствия.

Масштабная манифестация противников государственной социальной политики — первая во Франции после лета — началась во вторник в Париже по призыву ряда крупнейших профсоюзов страны. Ожидается, что шествие пройдет по бульварам, а затем завершится на площади Италии. Длина запланированного маршрута составляет примерно 3,2 километра.

К участию в акции людей призвали представители крупнейших профсоюзов — CGT, FO, Solidaires и других. На улицы вышли студенты, пенсионеры, железнодорожники, медики, соцработники, почтальоны, педагоги и представители иных профессий.

Недовольство участников шествия вызывает ситуация с их зарплатами и пенсиями, которые, согласно совместному заявлению организаторов, стагнируют, тогда как дивиденды, получаемые акционерами компаний, лишь увеличиваются.

Люди требуют увеличения выплат, что должно обеспечить покупательную способность. Также они выступают за конкретные меры по установлению гендерного равенства между работниками, и за обеспечение равного доступа к образованию для всех.