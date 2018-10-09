На Украине назвали "виновника" взрывов на складе боеприпасов

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. На одном из крупнейших украинских арсеналов в районе города Ичня в Черниговской области произошел взрыв. Власти эвакуировали более 10 тысяч человек. В Генштабе ВСУ самой вероятной версией считают диверсию, а министр инфраструктуры Владимир Омелян уже обнаружил "российский след".

Пожар на военном складе начался в 3:30 ночи, после чего сдетонировали боеприпасы. По данным украинского Минобороны, интенсивность взрывов составляла два-три в секунду.

Силовики сразу же приступили к тушению пожара. На место ЧП направили 39 единиц техники, в том числе пожарные танки, и 107 человек. К утру, по данным Минобороны, интенсивность взрывов "значительно уменьшилась" — до одного в минуту.

Первоначально Госслужба по ЧС сообщила, что на арсенале хранится около 88 тонн боеприпасов. Однако в Минобороны опровергли эту информацию, заявив, что запасов в полтора-два раза меньше, горят около десяти процентов.

По cловам замначальника Генштаба ВСУ Родиона Тимошенко, к 9:30 горели пять хранилищ, а из шестого удалось вывезти около половины снарядов. Сколько всего хранилищ на территории склада, Тимошенко не уточнил.

Склад в Ичне — один из крупнейших арсеналов Украины, его площадь — 682 гектара, из которых 402 гектара — это техническая территория. На складе хранятся разные типы боеприпасов – от патронов до ракет.

Эвакуация

Из близлежащих населенных пунктов эвакуированы более 12 тысяч человек. Для них развернули 18 приемных пунктов.

"Для обеспечения пострадавших необходимы продукты питания, вода, теплые вещи, средства гигиены. Просим всех неравнодушных откликнуться", — сообщила Госслужба по ЧС.

Президент Петр Порошенко вызвал силовиков для доклада по ситуации, а премьер Владимир Гройсман выехал на место ЧП. Он сообщил, что уже провел оперативное заседание штаба и поручил спасателям и местным властям организовать места для длительного размещения людей.

Власти также закрыли воздушное пространство в радиусе 30 километров и приостановили движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

По официальным данным, при пожаре никто не погиб, однако 63 человека обратились за медицинской помощью, поскольку почувствовали себя плохо из-за задымленности.

Российский след

Служба безопасности Украины заявила, что правоохранители проверяют несколько версий причин пожара, а сама она отрабатывает версию о возможной диверсии.

При этом Тимошенко, в свою очередь, заявил, что считает наиболее вероятной версию о диверсии.

"Одновременно два взрыва, потом, через пять минут, еще два взрыва говорят о том, что, вероятно, диверсия. Если бы это был единичный взрыв на складах или там работали бы люди, был день, можно было бы говорить про вероятность более высокую других версий", — сказал он.

Между тем военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия". Виновникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Склады не успели потушить, а версии отработать, как министр инфраструктуры Владимир Омелян уже нашел виновного — и это в очередной раз оказалась Россия. Омелян усмотрел нечто общее в пожарах на украинских военных складах, ситуации в Сирии, инциденте в Солсберри и хакерских атаках. "Ответ один: Россия-Москва-Кремль", — написал Омелян в Facebook.

Киев и ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

Нарушены нормы хранения

По словам заместителя главы крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, нарушения хранения боеприпасов есть на всех украинских военных складах из-за недостатка финансирования.

По его словам, государство выделяет на эти цели недостаточно средств.

При этом российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что постоянные взрывы на украинских складах с боеприпасами могут быть либо способом скрыть хищения оружия для сбыта на "черном рынке", либо результатом ненадлежащего контроля за арсеналами.

"Взрывы на украинских складах с боеприпасами происходят регулярно. Это свидетельствует о том, что они не случайны и являются либо попыткой замаскировать сбыт оружия на "черном рынке", либо — безответственность и ненадлежащий контроль украинских военных за складами оружия", — сказал он РИА Новости.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на арсеналах. Так, при пожаре и взрывах на складе в городе Балаклея Харьковской области 23 марта 2017 года погиб один человек, еще пять пострадали. В мае на технической территории того же арсенала снова начали взрываться боеприпасы, причиной стало возгорание сухой травы. Тогда же, в мае, прогремел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

В сентябре прошлого года взорвались боеприпасы на складах в Калиновке Винницкой области. Там пострадали два человека. Из Калиновки и окрестных сел эвакуировали более 30 тысяч человек. По данным СМИ, на складе хранились ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", пожар уничтожил треть арсенала.