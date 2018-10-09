Израиль не готов к обострению конфликта с Газой, заявил Нетаньяху

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Израиль не готов к обострению конфронтации с сектором Газа и будет искать иные пути выхода из сложившейся напряженности, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Со стороны палестинцев есть осторожность, и я думаю, они тоже понимают, что если здесь вспыхнет конфронтация, они заплатят очень высокую цену… Мы не хотим, чтобы ситуация крайней напряженности продолжалась… Мы к этому не готовы, напротив, предпринимаются попытки прийти к практичному решению", — отметил Нетаньяху.
Он добавил, что правительство Израиля делает все необходимое для того, чтобы "вернуть тишину и безопасность" жителям приграничных с Газой территорий.
"Я не горю желанием начинать новые войны. Но если у нас не будет выбора, то мы будем сражаться изо всех сил", — подчеркнул израильский премьер.
В минувшую пятницу на границе сектора Газа и Израиля вновь прошли акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками и столкновениями. По данным армии Израиля, в стычках приняли участие около 20 тысяч палестинцев. По данным министерства здравоохранения Газы, жертвами пятничных столкновений стали два палестинца, в том числе 12-летний подросток, ранения получили еще 376 человек.
Как сообщила армейская пресс-служба, в понедельник на границе с Газой также произошли беспорядки, в них приняли участие несколько тысяч человек. В результате ущерб был нанесен старому пограничному ограждению, находящемуся на палестинской территории. Участники беспорядков бросали камни в израильских военных и жгли покрышки.