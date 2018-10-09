Появилось видео взрывов на складе под Черниговом

Взрыв на военном складе под Черниговом (41)

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В украинских СМИ появились видео взрывов на военном складе в Черниговской области.

Пожар начался в ночь с понедельника на вторник.

Арсенал занимает около 682,6 гектара, из них 402 — техническая территория. Там хранится несколько десятков тысяч тонн боеприпасов — от патронов к стрелковому оружию до ракет.

Изначально интенсивность взрывов составляла два-три в минуту, затем снизилась до одного.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Из зоны ЧП эвакуировали около двенадцати тысяч человек.

Материальный ущерб ещё предстоит оценить.