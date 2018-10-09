В МИД сравнили обвинения Запада по делу Скрипалей с фейковыми новостями

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

МИНСК, 9 окт — РИА Новости. Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что расценивает как распространение фейковых новостей обвинения Запада в связи с делом Скрипалей.

"В данной ситуации я это оцениваю как распространение фейковых новостей. Никаких доказательств нет… Во-вторых, какое России дело до Скрипаля и так далее? …Великобритания бы лучше задумалась о последствиях в связи с трудностями Brexit", — заявил Сыромолотов журналистам во вторник в Минске, комментируя обвинения Запада о причастности российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова к делу Скрипалей.

По словам Сыромолотова, "если происходят какие-то события, надо их основывать на фактах".

"Россия много раз обращалась – дайте нам доказательства, давайте вместе проверять, пожалуйста, мы готовы. Но этого не делается. МИД по этому поводу сделал более, по-моему, 40 заявлений, и я считаю этот вопрос неуместным", — добавил замминистра иностранных дел.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.