Израильский политик назвал гибель Ил-20 испытанием для отношений с Россией

ИЕРУСАЛИМ, 9 окт — РИА Новости. Гибель в Сирии самолета-разведчика ВКС РФ Ил-20 стала экзаменом на прочность отношений России и Израиля, который страны сумеют выдержать, сказал журналистам сопредседатель двусторонней межправительственной комиссии, израильский министр Зеев Элькин.

Он дал понять, что трагический инцидент, ответственность за который в Москве возложили на израильтян, не повлиял на подготовку и работу МПК, которая собралась во вторник на свое ежегодное заседание в Иерусалиме для обсуждения основных направлений торгово-экономического сотрудничества.

"Нет. Скорее наоборот, это обязывает нас делать все, что от нас зависит, чтобы показать и в реальности воплотить то, что отношения между нашими странами очень прочные, и обе стороны заинтересованы их развивать", — сказал Элькин, отвечая на соответствующий вопрос.

"Как раз в подобного рода экзаменах, когда возникают разного рода недоразумения, проверяются на прочность взаимоотношения, проверяется искренность и открытость диалога между лидерами обеих стран. Я уверен, что Израиль и Россия выдержат этот экзамен на прочность наших отношений", — добавил он.

Элькин сопровождал российского сопредседателя комиссии, вице-премьера Максима Акимова на состоявшейся во вторник встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который вновь выразил соболезнования в связи с гибелью 15 военнослужащих на борту Ил-20.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.