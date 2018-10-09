В Париже началась масштабная манифестация против государственной политики

ПАРИЖ, 9 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Масштабная манифестация противников государственной социальной политики — первая во Франции после лета — началась во вторник в Париже по призыву ряда крупнейших профсоюзов страны, передает корреспондент РИА Новости.

Пешие колонны участников собрались на бульваре Монпарнас к 14.00 местного времени (15.00 мск). Их сопровождают машины и фургоны, из которых раздается музыка, в воздухе над ними парят огромные шары с названиями профсоюзных движений.

Ожидается, что шествие пройдет по бульварам, а затем завершится на площади Италии. Длина запланированного маршрута составляет примерно 3,2 километра.

К участию в акции людей призвали представители крупнейших профсоюзов — CGT, FO, Solidaires и других. На улицы вышли студенты, пенсионеры, железнодорожники, медики, соцработники, почтальоны, педагоги и представители иных профессий.

Недовольство участников шествия вызывает ситуация с их зарплатами и пенсиями, которые, согласно совместному заявлению организаторов акции, стагнируют, тогда как дивиденды, получаемые акционерами компаний, лишь увеличиваются.

Люди требуют увеличения выплат, что должно обеспечить покупательную способность. Также они выступают за конкретные меры по установлению гендерного равенства между работниками, и за обеспечение равного доступа к образованию для всех.

​

​