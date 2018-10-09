В Париже началась масштабная манифестация против государственной политики

ПАРИЖ, 9 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Масштабная манифестация противников государственной социальной политики — первая во Франции после лета — началась во вторник в Париже по призыву ряда крупнейших профсоюзов страны, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что шествие пройдет по бульварам, а затем завершится на площади Италии. Длина запланированного маршрута составляет примерно 3,2 километра.
К участию в акции людей призвали представители крупнейших профсоюзов — CGT, FO, Solidaires и других. На улицы вышли студенты, пенсионеры, железнодорожники, медики, соцработники, почтальоны, педагоги и представители иных профессий.
Люди требуют увеличения выплат, что должно обеспечить покупательную способность. Также они выступают за конкретные меры по установлению гендерного равенства между работниками, и за обеспечение равного доступа к образованию для всех.
В Париже идёт масштабная акция протеста против социальной политики властей Франции. #Paris #protest pic.twitter.com/EfhrgnxsQx— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 9 октября 2018 г.