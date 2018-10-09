Папа римский Франциск споткнулся и упал, но чувствует себя хорошо

ВАТИКАН, 9 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск, возвращаясь во вторник в Дом святой Марфы в Ватикане, где находятся его апартаменты, споткнулся и упал, сообщил журналистам глава службы печати Святого престола Грег Берк.

"Успокойтесь, он сразу поднялся и чувствует себя хорошо", — сказал официальный представитель Ватикана о 81-летнем понтифике, открывая пресс-конференцию, посвященную работе Синода епископов Римско-католической церкви по проблемам молодежи.

Аналогичный инцидент произошел в июле 2016 года в ходе апостольской поездки папы Франциска в Польшу. Тогда во время торжественного богослужения в честь 1050-летия крещения Польши понтифик споткнулся о ступеньку, которую не заметил, и упал. Подняться папе Римскому помогли священнослужители, а небольшое происшествие, попавшее в объективы телекамер, никак не отразилось на ходе мессы.