МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. При создании единой прокуратуры Евросоюза используются наработки прокуратуры Советского Союза, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

В прошлом году 20 стран Евросоюза договорились создать единую прокуратуру, которая начнет работать в 2020 году. Ведомство будет расследовать дела, связанные с неправомерным использованием бюджетных средств и крупными махинациями с налогами.

"Прорабатывается вопрос о создании единой прокуратуры Евросоюза. За модель они взяли методику работы советской прокуратуры, именно на нее опираются в разработке каких-то нормативных документов. Будут действовать и работать так, как советская прокуратура", — заявил Куренной во время трансляции нового видеосервиса надзорного ведомства "Эфир".