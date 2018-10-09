В Черниговской области локализовали пожар на военном складе

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Очаги пожара на складе с боеприпасами в Черниговской области локализовали, интенсивность взрывов снижается, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на начальника управления коммуникаций и прессы Алексея Чернобая.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти проводят эвакуацию. Пострадавших нет. Число хранящихся на складе боеприпасов не называется. По данным украинских СМИ, этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"По состоянию на 14.00 (совпадает с мск), очаги пожара локализованы. Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы", — говорится в сообщении Минобороны.