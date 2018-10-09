Китай будет активно развивать военное сотрудничество с Россией

ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Сотрудничество Китая и России в военной сфере является абсолютно законным, Китай будет и дальше решительно продвигать его, несмотря на санкции США, заявил во вторник помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

В сентябре США ввели санкции против Центрального военного совета (ЦВС) Китая и его руководителя Ли Шанфу за сделки с Россией по поставкам Су-35 и С-400. Кроме того, американские власти включили 27 физических и шесть юридических лиц из РФ, якобы связанных с "оборонным и разведывательным сектором", в так называемый "Список обозначенных лиц" (LSP). Все, кто будет заключать с ними крупные сделки, рискуют оказаться под американскими санкциями. Данные меры были предприняты в рамках раздела 231 закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA).

"Сотрудничество России и Китая является абсолютно законным и справедливым, соответствует интересам России и Китая, а также сыграло позитивную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе. Это вне всяких сомнений и никому не дозволено в это сотрудничество вмешиваться", — заявил Чжан Ханьхуэй на брифинге, посвященном участию премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в предстоящем заседании Совета глав правительств стран ШОС в Таджикистане.

Он подчеркнул, что Китай выступает решительно против того, чтобы под предлогом военного сотрудничества с Россией вводились так называемые санкции.

"Поэтому я хочу здесь подчеркнуть, что сотрудничество России и Китая в военной сфере, торговле в сфере обороны как и раньше будет неизменно продвигаться вперед", — сказал он, комментируя американские санкции.

Он добавил, что стороны примут необходимые меры для реагирования на них.