В Бангкоке назвали причину перестрелки, в которой погиб турист

БАНГКОК, 9 окт – РИА Новости. Беспрецедентная перестрелка с применением автоматического оружия в районе Прату Нам в центре Бангкока, в которой погиб турист из Индии и были ранены еще четыре человека, в том числе двое – тяжело, произошла из-за бизнес-конфликта вокруг бильярдного клуба в этом районе, сообщает во вторник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на полицию.

Ранее СМИ сообщали о гибели в перестрелке двух человек в воскресенье вечером – туристов из Индии и Лаоса, однако, как стало известно позже, получивший тяжелое ранение гражданин Лаоса выжил. Тяжелое ранение получил еще один турист из Индии, а также были ранены еще двое прохожих —граждане Таиланда.

Причиной перестрелки стал конфликт из-за бильярдного клуба, расположенного около гостиницы и торгового центра Watergate Pavilion: по сведениям полиции, владельцам вновь открытого клуба часто угрожали расправой подручные местного криминального авторитета, недовольного тем, что клуб был открыт на "принадлежащей" ему территории без его согласия и без оплаты "дани", сообщает газета.

Администратор клуба, принявший участие в перестрелке, во вторник сдался полиции, сообщает газета. По его словам, он и двое его товарищей открыли огонь по 20 вооруженным людям, присланным местным авторитетом для нападения на клуб, говорится в сообщении. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, розыск остальных участников перестрелки продолжается, сообщает издание.