Брянская область не пострадала от взрывов на складе под Черниговом

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Взрывы на военном складе в Черниговской области Украины не нанесли ущерба Брянской области, однако ГУМЧС РФ по региону приведено в состояние повышенной готовности, сообщил РИА Новости сенатор от исполнительной власти субъекта РФ Сергей Калашников.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти проводят эвакуацию. Пострадавших нет. Число хранящихся на складе боеприпасов не называется. По данным украинских СМИ, этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"Взрывы происходят на военном складе Украины в 193 километрах от нашей границы. В Брянской области все спокойно, оснований для тревог нет", — сказал Калашников.

Вместе с тем связи с ЧП в приграничном с Россией украинском регионе ГУМЧС по Брянской области приведено в состояние повышенной готовности, добавил он.