В Румынии планируют узаконить гражданское партнерство для однополых пар

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Румынский министр по европейским делам Виктор Негреску сообщил, что на следующей неделе в парламент страны будет передан законопроект, который вводит понятие гражданского партнерства в качестве альтернативы браку, что позволит однополым парам оформить отношения.

В выходные в Румынии проходил референдум о внесении в конституцию страны поправок, которые запретили бы однополые браки. Граждане должны были решить, стоит ли вносить поправку в 44 статью основного закона – о семье и браке. Инициаторы референдума предлагали изменить слово "супруги" на словосочетание "мужчина и женщина". Чтобы референдум был признан состоявшимся, явка должна была составить минимум 30%. В итоге явка составила чуть более 20% и референдум провалился.

"Хочу вам сообщить, что этот проект готов, он был обсужден с партнерами из гражданского сообщества, с социальными деятелями, с политическими формированиями, на следующей неделе он будет передан в парламент", — заявил Негреску в понедельник агентству Agerpres.

По словам министра, референдум показал, что необходимо искать новые решения, которые позволят "двигаться вперед". "Многие социальные деятели и политики подчеркнули важность нахождения новой правовой основы для регулирования того, что понимается под повседневной жизнью неженатых пар, подчеркивая в этом смысле идею гражданского партнерства", — объяснил Негреску.

Он надеется, что это решение удовлетворит всех, в том числе и тех, кто принял участие в референдуме.

Гомосексуализм считался преступлением в Румынии вплоть до 2000 года, когда под давлением Совета Европы и Евросоюза эти связи стали законными. Заключение однополых браков в стране запрещено.