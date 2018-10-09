С горящих складов под Черниговом успели вывезти 56 тысяч тонн боеприпасов

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

КИЕВ, 9 окт – РИА Новости. Более 50 тысяч тонн боеприпасов успели вывезти с горящих складов под Черниговом, часть оставшегося там оружия подлежала утилизации, заявил во вторник советник президента Украины Юрий Бирюков.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти проводят эвакуацию. Пострадавших нет. Число хранящихся на складе боеприпасов не называется. По данным украинских СМИ, этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"Со складов в Ичне успели вывезти 56,5 тысячи тонн боеприпасов. Надо было вывезти уже вполовину меньше, а остальное утилизировать, а то там хранилось много старого", — написал Бирюков на своей странице в Facebook.