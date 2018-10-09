В Норвегии призвали Россию не опасаться учений НАТО в стране

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. России не стоит опасаться предстоящих этой осенью в Норвегии крупных учений НАТО, маневры пройдут в отдалении от российской границы, заявил во вторник журналистам генерал-лейтенант норвежских ВС Руне Якобсен.

"Центральный район учений будет располагаться на расстоянии более 1 тысячи километров от российской границы, воздушные операции могут проходить на расстоянии 500 километров от границы, поэтому не должно быть никакой причины русским бояться этих оборонительных учений", — заявил генерал на брифинге альянса, посвященном учениям Trident Juncture.

"Послание этих учений заключается в том, что мы способны обороняться и обеспечивать сдерживание в отношении любого противника, а не какого-то конкретного", — добавил адмирал ВМС США, глава командования объединенных сил НАТО в Неаполе Джеймс Фогго.

Ранее во вторник он анонсировал участие в маневрах ударной группы во главе с авианосцем "Гарри Труман".

В период с 25 октября по 7 ноября в Норвегии запланированы крупнейшие за последние годы учения НАТО Trident Juncture, в которых будут задействованы свыше 45 тысяч военнослужащих, до 10 тысяч транспортных средств, 130 воздушных средств и 70 кораблей из 30 стран, участниц альянса и партнеров.