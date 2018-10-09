ЛОНДОН, 9 окт – РИА Новости, Мария Табак. Скотленд-Ярд отказался прокомментировать РИА Новости публикации сайта Bellingcat, утверждающего, что он раскрыл настоящие имена подозреваемых по делу Солсбери.

Британский проект Bellingcat, ранее публиковавший материалы, не находившие подтверждения, теперь утверждает, что подозреваемый Лондоном в причастности к делу Скрипалей Александр Петров якобы является военным врачом ГРУ по имени Александр Мишкин. Ранее Bellingcat сообщил, что еще один подозреваемый Лондоном в причастности к инциденту в Солсбери Руслан Боширов "на самом деле" якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига.

"Мы ранее уже говорили, что считаем, что они (подозреваемые – ред.) использовали псевдонимы, выпущены европейский ордер на арест и "красные уведомления" Интерпола… Мы не собираемся комментировать предположения касательно их личностей", — указал представитель столичной полиции.

Он также повторил призыв ко всем, кто располагает какой-либо информацией о пребывании двух подозреваемых в Британии в период между 2 и 4 марта, поделиться сведениями с полицией.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли.

Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, заявила, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. По данным газеты Telegraph, британские следователи установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению Скрипалей.

В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором, а 4 марта в Солсбери они осматривали местные достопримечательности. На вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян, какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности: Солсберийский собор и Олд Сарум.

Ранее Bellingcat опубликовал материал, который содержит "информацию о том, что согласно "базе данных ФМС", Петров и Боширов были агентами ГРУ". Заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что "в УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо ещё". Он добавил, что из базы данных миграционной службы невозможно понять, работает ли человек в ГРУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также с критикой встретила материал проекта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.