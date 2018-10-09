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Посольство: следствие по делу Скрипалей не готово работать в правовом поле

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1862)
(обновлено: 14:09 09.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТабличка на здании российского посольства в ЛондонеТабличка на здании российского посольства в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 9 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Отказ британских властей обсуждать ситуацию вокруг ЧП в Солсбери по официальным каналам подтверждает отсутствие у следствия намерения работать в международно-правовом поле, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Таким образом посольство прокомментировало заявления британского проекта Bellingcat, который сообщил, то подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Александр Петров якобы является военным врачом ГРУ по имени Александр Мишкин.

"Российская сторона будет готова обсуждать эту и любую другую информацию по официальным каналам с британской стороной, если из Лондона поступит соответствующий запрос. Если же дело будет и далее ограничиваться утечками в СМИ со ссылками на анонимов или расследованиями общественных организаций (даже когда они со всей очевидностью связаны со спецслужбами), это лишь подтвердит отсутствие у следствия намерения работать в международно-правовой плоскости", — сказал журналистам пресс-секретарь.

"Как нам советует МИД Великобритании, к таким публикациям и выступлениям следует относиться как к проявлению свободы общественной дискуссии, в которую правительство не вмешивается. Уже появились сообщения, что британское МВД и Лондонская полиция не намерены комментировать эти "спекуляции". Думается, это тот случай, когда стоит последовать примеру британских коллег", — добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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В Кремле не намерены объясняться из-за публикаций в СМИ по "делу Скрипаля"

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Племянница Скрипаля хочет пригласить Петрова и Боширова на встречу

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

Контрольно-пропускной пункт вблизи Сибута, ЦАР. Архивное фото
© AP Photo / Jerome Delay
Главное преступление России — она слишком нормальная

В середине сентября главред МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян взяла интервью у Петрова и Боширова. Как рассказала Симоньян, россияне вышли на нее сами, позвонив на мобильный. По словам главреда, "наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр". Она отметила, что Петров и Боширов отказались давать интервью кому-либо другому, поскольку, по их словам, они знают ее по эфирам и читают ее соцсети, "и поэтому, опять же по их словам, доверяют"

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