В Москве завершилась трехсторонняя встреча замглав МИД России, Китая и КНДР

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Трехсторонняя встреча заместителей министров иностранных дел России, Китая и КНДР завершилась в особняке МИД РФ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча продолжалась более трех часов. Первой особняк МИД покинула замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи, последним из особняка уехал заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

В посольстве РФ в КНДР ранее сообщили о проведении трехсторонних консультаций на уровне заместителей глав МИД России, Китая и КНДР в Москве 9 октября.

Ранее замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи провела встречу в Пекине с заместителем министра иностранных дел, спецпредставителем правительства Китая по вопросам Корейского полуострова Кун Сюанью.

Такие консультации проходят на фоне усилий КНДР по развитию диалога на высшем уровне с Южной Кореей и США, в том числе по денуклеаризации и установлению прочного мира на Корейском полуострове.