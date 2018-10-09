В Москве завершилась трехсторонняя встреча замглав МИД России, Китая и КНДР

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Трехсторонняя встреча заместителей министров иностранных дел России, Китая и КНДР завершилась в особняке МИД РФ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча продолжалась более трех часов. Первой особняк МИД покинула замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи, последним из особняка уехал заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.
В посольстве РФ в КНДР ранее сообщили о проведении трехсторонних консультаций на уровне заместителей глав МИД России, Китая и КНДР в Москве 9 октября.
Такие консультации проходят на фоне усилий КНДР по развитию диалога на высшем уровне с Южной Кореей и США, в том числе по денуклеаризации и установлению прочного мира на Корейском полуострове.