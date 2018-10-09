Авианосец "Гарри Трумэн" примет участие в учениях НАТО в Норвегии

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" будет задействован в крупнейших за последние годы учениях НАТО Trident Juncture этой осенью в Норвегии, сообщил во вторник журналистам командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил НАТО в Неаполе Джеймс Фогго.

В период с 25 октября по 7 ноября в Норвегии запланированы крупнейшие за последние годы учения НАТО Trident Juncture, в которых будут задействованы 45 тысяч военнослужащих, до 10 тысяч транспортных средств, 130 воздушных средств и 70 кораблей из 30 стран.

"В учениях примет участие авианосная группа во главе с авианосцем "Трумэн", численность личного состава составит 5 тысяч человек", — сообщил Фогго.

Ранее главком объединенных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявлял, что масштабные учения НАТО Trident Juncture-18 станут демонстрацией возможностей альянса по сдерживанию РФ.