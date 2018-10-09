Постпред России призвал ЮНЕСКО оценить языковую политику Украины и Латвии

ПАРИЖ, 9 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. ЮНЕСКО должна дать публичную оценку действиям Латвии и Украины, ограничивающим доступ национальных меньшинств к образованию на родном языке, заявил во вторник постоянный представитель РФ в международной организации Александр Кузнецов.

"Считаем, что ЮНЕСКО должна занимать более активную позицию в случаях грубых нарушений ее нормативных актов. Речь идет об Украине и Латвии, которые являются сторонами Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования", — сказал Кузнецов, выступая на 205-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Он отметил, что "эти государства резко ограничили доступ нацменьшинств к образованию на родном языке, что ведет к эскалации межэтнической напряженности".

"Ожидаем от ЮНЕСКО объективной публичной оценки подобных действий", — подчеркнул постпред.

Ранее кабмин Латвии принял поправки к закону об образовании и утвердил перевод обучения общеобразовательных школ нацменьшинств на латышский язык. Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Проект поправок устанавливает, что дошкольное обучение является билингвальным и в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском языке. Абсолютное большинство школ нацменьшинств — с русским языком обучения.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

На Украине постоянно звучат призывы запретить всё, что так или иначе связано с Россией или русским языком.

Так, в сентябре Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением. Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю Украину. В частности, они хотят обратиться к коллегам из верховной рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке.

В ответ замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко предложил депутатам Львовского областного совета запретить "ветер с востока".

Также запрещен ввоз на Украину ряда книжных изданий из РФ. В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

Киев неоднократно ограничивал и работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.